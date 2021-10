Morto a 32 anni l'ex Boavista Tengarrinha: si era ritirato nel 2017

31-10-2021 13:11

Una bruttissima notizia sconvolge il calcio portoghese: Bernardo Tengarrinha, ex centrocampista del Boavista, è morto nella giornata di sabato a soli 32 anni dopo aver a lungo combattuto contro un linfoma di Hodgkin.

Lo sfortunato calciatore si era ritirato dall’attività agonistica nel 2017 per dedicarsi alla battaglia contro la malattia che alla fine ha avuto la meglio, mettendo fine alla sua ancora giovane vita tra lo sconforto di chi lo conosceva e ammirava.

Cresciuto nelle giovanili di Odivelas, Benfica e Porto, Tengarrinha ha vestito anche le maglie di Estrela Amadora, Olhanense, Santa Clara, Vitoria Setubal, CSKA Sofia, Freamunde, Chaves e Boavista, sua ultima avventura prima della triste scoperta. Inoltre era ambasciatore della Professional Football Players Union nella campagna di sensibilizzazione per la salute mentale.

Il presidente della Primeira Liga, Pedro Proença, e il numero uno della Federcalcio portoghese, Fernando Gomes, si sono stretti attorno ai familiari e amici di Tengarrinha in questo momento di grande dolore.

“Ai familiari, agli amici, la Primeira Liga porge le sue più sentite condoglianze”.

“È con profonda tristezza e costernazione che ho appreso della morte di Bernardo Tengarrinha, che per molti mesi ha combattuto una coraggiosa battaglia contro la crudele malattia che lo ha portato via. A 28 anni ha dovuto rinunciare alla sua passione quando, all’epoca, rappresentava il Boavista. Se ne va adesso, troppo presto, lasciandoci un esempio di coraggio, tenacia e determinazione. In questo momento difficile, rivolgo una parola di possibile conforto e tutta la mia solidarietà alla famiglia di Bernardo Tengarrinha”.

Tengarrinha è stato ricordato anche dai club in cui aveva militato, tra cui Boavista e Porto.

