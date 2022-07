Motocross, Mattia Guadagnini guarda ancora più avanti

18-07-2022 11:54

Sta proseguendo in maniera piuttosto positiva il perdiodo di adattamento di MattiaGuadagnini alla MXGP. In questo weekend il rider italiano si è ben comportato nel Gran Premio di Repubblica Ceca 2022, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross, confermandosi nuovamente nella top10.

Guadagnini ha conquistato l’ottavo posto nella prima manche e poi si è piazzato undicesimo nella seconda per un nono posto overall nella classifica di giornata per il centauro azzurro della GasGas, autore di buone partenze ma incapace di girare stabilmente con il ritmo dei migliori da inizio a fine run.

“A motore spento posso dire di essere contento della mia giornata, anche se credo che in questo momento posso fare anche di più perché mi sento bene sulla mia MC 450F. Devo dire che anche le mie partenze sono abbastanza buone, come abbiamo visto nella gara di qualificazione“, spiega Guadagnini al sito ufficiale del Team De Carli.

“Purtroppo ho commesso degli errori, ma allo stesso tempo, ho compiuto anche buoni sorpassi nella prima manche. In gara due invece, ho sofferto un po’ di indurimento degli avambracci, ma so di poter alzare le mie aspettative“, conclude il terzo classificato dell’ultimo Mondiale MX2.