Nainggolan è già sbarcato in Sardegna

La terza avventura di Radja Nainggolan al Cagliari sta per materializzarsi. Il belga si è recato a Villa Stuart, a Roma, per svolgere le visite mediche col club sardo, dunque si è imbarcato per la Sardegna, dove è arrivato nel pomeriggio di mercoledì.

Nainggolan a breve ed ufficialmente lascerà nuovamente l’Inter dopo averlo già fatto nell’estate del 2019, tornando sull’Isola in prestito secco fino al termine della stagione.

Queste le sue parole all’ingresso della clinica, riportate dal ‘Corriere dello Sport’. “Sono contento di tornare, ma non è ancora ufficiale. Rimpianti Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto la possibilità, pazienza. Restare a titolo definitivo al Cagliari? Sapete com’è la formula..”.

I test di rito rappresentano lo step che precede la firma sul contratto con la società di Giulini, alle prese con la rottura del crociato anteriore rimediata da Marko Rog e subito corsa ai ripari sul mercato.

Nainggolan a Cagliari ritroverà Eusebio Di Francesco, con cui condivise l’esperienza alla Roma: da capire in che zona del campo il tecnico vorrà sfruttare il belga.

OMNISPORT | 30-12-2020 19:07