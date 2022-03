F1, dove vedere i gran premi in diretta tv gratis e non. Calendario

15-03-2022 13:13

La F1 2022 riparte dal circuito del Bahrain e cerca di darsi una normalità dopo due anni di Covid. Un calendario continuamente manipolato e trasformato che ha condizionato molto lo svolgimento e la fruizione della competizione motoristica più amata. Stagioni che sono coincise con performance molto deludenti della Ferrari: ragione per cui ci sono grandissime aspettative per la stagione 2022.

Il calendario della F1 2022 si presenta molto lungo e impegnativo. In origine erano state previste 23 gare, ma c’è già stata la prima amputazione: gli eventi bellici in Ucraina, hanno convinto gli organizzatori a cancellare il Gp di Russia previsto a fine settembre. Ad oggi per cui i gp sono diventati 22. Il primo è appunto quello del Bahrain al 20 marzo e l’ultimo sarà come al solito ormai quello di Abu Dhabi al 20 di novembre. In mezzo ci saranno tappe imperdibili come Montecarlo, Spa, Silverstone e soprattutto le due tappe italiane di Imola e Monza. Grande curiosità per i gp di Gedda e Miami.

F1 2002: le date fondamentali

Quando inizia: 20 marzo 2022

Quando finisce: 20 novembre 2022

Quando c’è il gp di Monza: 11 settembre 2022

Quando c’è il gp di Imola: 24 aprile 2022

Quando c’è il gp di Montecarlo: 29 maggio 2022

F1 2022, il calendario completo: date, orari di tutte le gare

Fp = Prove libere; Qual = Qualifiche; Sprintqual = Qualifiche Sprint

Gp Bahrain

20 marzo 2022 FP1 18.03.2022 13.00 FP2 18.03.2022 16.00 FP3 19.03.2022 13.00 QUAL 19.03.2022 16.00 GARA 20.03.2022 16.00 GP Arabia Saudita

27 marzo FP1 25.03.2022 16.00 FP2 25.03.2022 19.00 FP3 26.03.2022 16.00 QUAL 26.03.2022 19.00 GARA 27.03.2022 19.00 GP Australia

10 aprile FP1 08.04.2022 04.00 FP2 08.04.2022 07.00 FP3 09.04.2022 04.00 QUAL 09.04.2022 07.00 GARA 10.04.2022 06:00 GP Emilia Romagna

24 aprile FP1 22.04.2022 13:30 FP2 23.04.2022 12:30 SPRINTQUAL 23.04.2022 16:30 QUAL 22.04.2022 17:00 GARA 24.04.2022 15:00 GP Miami

8 maggio FP1 06.05.2022 08.30 FP2 06.05.2022 11.30 FP3 07.05.2022 07.00 QUAL 07.05.2022 10.00 GARA 08.05.2022 21.30 GP Spagna

22 maggio FP1 20.05.2022 14:00 FP2 20.05.2022 17:00 FP3 21.05.2022 13:00 QUAL 21.05.2022 16:00 GARA 22.05.2022 15:00 GP Monaco

29 maggio FP1 27.05.2022 14:00 FP2 27.05.2022 17:00 FP3 28.05.2022 13:00 QUAL 28.05.2022 16:00 GARA 29.05.2022 15:00 GP Azerbaijan

12 giugno FP1 10.06.2022 13.00 FP2 10.06.2022 16.00 FP3 11.06.2022 13.00 QUAL 11.06.2022 16.00 GARA 12.06.2022 13.00 GP Canada

19 giugno FP1 17.06.2022 20.00 FP2 17.06.2022 23.00 FP3 18.06.2022 19.00 QUAL 18.06.2022 22.00 GARA 19.06.2022 20.00 GP Gran Bretagna

3 luglio FP1 01.07.2022 14:00 FP2 01.07.2022 17:00 FP3 02.07.2022 13:00 QUAL 02.07.2022 16:00 GARA 03.07.2022 16:00 GP Austria

10 luglio FP1 08.07.2022 13:30 FP2 09.07.2022 12:30 SPRINTQUAL 09.07.2022 16:30 QUAL 08.07.2022 17:00 GARA 10.07.2022 15:00 GP Francia

24 luglio FP1 22.07.2022 14:00 FP2 22.07.2022 17:00 FP3 23.07.2022 13:00 QUAL 23.07.2022 16:00 GARA 24.07.2022 15:00 GP Ungheria

31 luglio FP1 29.07.2022 14:00 FP2 29.07.2022 17:00 FP3 30.07.2022 13:00 QUAL 30.07.2022 16:00 GARA 31.07.2022 15:00 GP Belgio

28 agosto FP1 26.08.2022 14:00 FP2 26.08.2022 17:00 FP3 27.08.2022 13:00 QUAL 27.08.2022 16:00 GARA 28.08.2022 15:00 GP Olanda

4 settembre FP1 02.09.2022 14:00 FP2 02.09.2022 17:00 FP3 03.09.2022 13:00 QUAL 03.09.2022 16:00 GARA 04.09.2022 15:00 GP Italia

11 settembre FP1 09.09.2022 14:00 FP2 09.09.2022 17:00 FP3 10.09.2022 13:00 QUAL 10.09.2022 16:00 GARA 11.09.2022 15:00 GP Singapore

2 ottobre FP1 30.09.2022 12.00 FP2 30.09.2022 15.00 FP3 01.10.2022 12.00 QUAL 01.10.2022 15.00 GARA 02.10.2022 14.00 GP Giappone

9 ottobre FP1 07.10.2022 06.00 FP2 07.10.2022 09.00 FP3 08.10.2022 06.00 QUAL 08.10.2022 09.00 GARA 09.10.2022 07.00 GP USA

23 ottobre FP1 21.10.2022 21.00 FP2 21.10.2022 00.00 FP3 22.10.2022 21.00 QUAL 22.10.2022 00.00 GARA 23.10.2022 21.00 GP Messico

30 ottobre FP1 28.10.2022 20.00 FP2 28.10.2022 23.00 FP3 29.10.2022 19.00 QUAL 29.10.2022 22.00 GARA 30.10.2022 21.00 GP Brasile

13 novembre FP1 11.11.2022 16.30 FP2 12.11.2022 16.30 SPRINTQUAL 12.11.2022 20.30 QUAL 11.11.2022 20.00 GARA 13.11.2022 19.00 GP Abu Dhabi

20 novembre

FP1 18.11.2022 11.00 FP2 18.11.2022 14.00 FP3 19.11.2022 12.00 QUAL 19.11.2022 15.00 GARA 20.11.2022 14.00

Dove vedere in tv e streaming tutti i gp di F1 anche in chiaro

La F1 anche per il 2022 resta una esclusiva Sky. Per vedere tutti i Gp bisogna perciò sottoscrivere un regolare abbonamento sia per la tv sia per lo streaming con SkyGO e Now. C’è tuttavia la possibilità di vedere alcuni gran premi in diretta in chiaro, sul digitale terrestre. TV8 infatti ha in calendario la trasmissione diretta di ben 5 gran premi, mentre tutti gli altri sono di soliti trasmessi in cronaca differita, poche ore dopo l’evento. Ecco di seguito il palinsesto dei gran premi

Evento Data Ora In diretta su GP Bahrein 20-mar 16.00 Sky GP Arabia Saudita 27-mar 19.00 Sky GP Australia 10-apr 07.00 Sky GP Emilia-Romagna 24-apr 15.00 Sky + TV8 GP Miami 08-mag 21.30 Sky GP Spagna 22-mag 15.00 Sky + TV8 GP Monaco 29-mag 15.00 Sky GP Azerbaijian 12-giu 13.00 Sky GP Canada 19-giu 20.00 Sky GP Gran Bretagna 03-lug 16.00 Sky GP Austria 10-lug 15.00 Sky GP Francia 24-lug 15.00 Sky + TV8 GP Ungheria 31-lug 15.00 Sky GP Belgio 28-ago 15.00 Sky GP Olanda 04-set 15.00 Sky GP Italia 11-set 15.00 Sky + TV8 GP Singapore 02-ott 14.00 Sky GP Giappone 09-ott 07.00 Sky GP USA 23-ott 21.00 Sky + TV8 GP Messico 30-ott 21.00 Sky GP San Paolo 13-nov 19.00 Sky GP Abu Dhabi 20-nov 14.00 Sky

Siccome possono esserci modifiche al palinsesto e gli orari degli eventi possono cambiare, meglio consultare la GUIDA TV

Tutti i Gp possono essere tranquillamente seguiti con una cronaca testuale e in questo caso, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport

FAQ Quando inizia il mondiale di F1 2022? Il 20 marzo 2022 con il gp del Bahrain Quando finisce il mondiale F1 2022? Il 20 novembre con il gp di Abu Dhabi Quando c'è il Gp di Monza? 11 settembre 2022 Quando c'è il gp di Imola? Il 24 aprile 2022 Si possono vedere in chiaro in diretta i gp di F1? Su TV8 sarà possibile vedere 5 gp in chiaro e tutti gli altri in differita Quanti gp ci sono nella F1 2022? Erano 23, ma con la cancellazione del gp di Russia, sono diventati 22

