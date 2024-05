Inter, lite Inzaghi-Behrami in diretta: sul web bufera per ko Sassuolo e ricorrenza 5 maggio

Il tecnico replica a brutto muso all'ex centrocampista svizzero, sui social rabbia per il regalo al Sassuolo e ironia per la ricorrenza di Lazio-Inter

Burrascoso dopo partita di Sassuolo-Inter ieri in tv. Non tanto per la sconfitta col Sassuolo, che è stata però ferocemente criticata sui social dalle altre tifoserie che ipotizzano favori all’amico Carnevali – ds emiliano – e parlano di lotta salvezza falsata, ma per un rilievo fatto ad Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha avuto un diverbio con l’opinionista di Dazn Valon Behrami – ex centrocampista svizzero di Fiorentina e Napoli – in merito al percorso in Champions League dei nerazzurri.

Il botta e risposta tra Behrami e Inzaghi

Behrami, marito tra l’altro della campionessa elvetica di sci Lara Gut, in particolare, ha chiesto al tecnico se fosse soddisfatto di quanto fatto in Europa, affermando come secondo lui servissero giocatori di maggiore qualità. Dura la replica di Inzaghi che ha bacchettato l’ex mediano: “Ti ho sentito più di una volta Valon, chiaramente ti aspettavi un’altra finale, una vittoria di Champions. Ma non è semplice, ci sono avversarie forti. Avevamo delle possibilità, era un turno che volevamo passare con le nostre forze contro l’Atletico. Se penso che tre anni fa erano dieci anni che l’Inter non entrava negli ottavi… ma c’è molta delusione e non lo nego. La partita di Madrid ci è rimasta lì, ma bisogna fare anche i complimenti agli avversari. Dobbiamo essere più bravi ad indirizzare gli episodi a nostro favore. Abbiamo fatto lo scorso anno la finale, due anni gli ottavi, chiaramente ora guardiamo avanti e cerchiamo di migliorarci ancora. Poi sappiamo che abbiamo dei parametri e abbiamo fatto negli ultimi tre anni con le risorse che ci sono. Ho la fortuna di avere una società che sta lavorando per questo. Quello che abbiamo fatto in questi tre anni non era preventivabile”.

Inzaghi ammette che serviranno rinforzi

Che sul mercato l’Inter debba fare qualcosa lo ha comunque ammesso anche l’allenatore neo-campione d’Italia: “Non siamo abituati a perdere, ci dispiace e deve essere sempre così perché la sconfitta fa male. Numericamente l’anno prossimo estenderemo la rosa, c’è il Mondiale per Club e la stagione sarà più lunga. Sicuramente dovremo allungare la rosa. Ho già letto che si potranno allungare le liste in Europa. Sarò una cosa nuova non solo per l’Inter, però insieme ai preparatori e società stiamo già lavorando per farci trovare pronti alla ripresa. Innesto in difesa? Ne stiamo parlando con la società”.

Tifosi inferociti per il “regalo” al Sassuolo

Da ieri sera non si placano però le polemiche per il risultato del Maipei Stadium. In trend sui social c’è ancora al primo posto la partita di ieri sera: “La Serie A oramai è un circo. Dopo la retrocessione dello Spezia dello scorso anno con rigorino inesistente alla Roma, si completa quest’anno col la stella di cartone assegnata e il favori tra amici in Sassuolo-Inter” e poi: “Quello che è successo ieri sera è uno schiaffo ai valori etici e sportivi del calcio italiano. Marotta, i suoi compari della FIGC e tutta l’Inter devono essere radiati a vita senza possibilità di appello” e ancora: “Altro che ufficio inchieste in un paese normale sarebbero tutti inchiodati alle loro responsabilità!! è sempre stato cosi negli ultimi 20 anni in Italia e tutti lo sanno!! la lotta salvezza è falsata, e non solo quella!”.

C’è chi scrive: “Diciamo la verità, l’Inter lascia da parte l’etica e condiziona la lotta per la salvezza a favore del Sassuolo visti i rapporti tra i due DS” e poi: “Davvero commovente come i freschi campioni d’Italia, abbiano aiutato gli amiconi del Sassuolo nella lotta salvezza. Se non è amore questo”, oppure. “Il Sassuolo di Carnevali ha perso contro chiunque, ma nel meraviglioso mondo della Marotta League è riuscito a battere 2 volte l’Inter dell’amicone Marotta. Il giorno che indagheranno sul serio…” e infine: “Squadra senza dignità, diventata la succursale dello Scansuolo. Falsano la lotta per non retrocedere nel silenzio di quei pagliacci della serie A”.

Sul web arrivano gli sfottò per il 5 maggio

Oggi però è anche il 5 maggio e cade la ricorrenza di quel Lazio-Inter 4-2 quando l’Inter buttò alle ortiche uno scudetto che sembrava già vinto nel 2002, consegnandolo di fatto alla Juventus. Sono passati 22 anni ma è un appuntamento evergreen che stimola sempre i tifosi bianconeri: “Le vostre lacrime. La nostra gioia. Il vostro incubo. La nostra immensa goduria. Buon 5 Maggio” e poi: “5 maggio 2002, il giorno perfetto” e ancora: “Ei fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore…”. Buon 5 maggio fratelli bianconeri!” e infine: “E il 5 Maggio, è andata male. A Moratti e tutta l’Internazionale. Voi tutti a Roma, già pensavate Di esser campioni Ma non vi ricordavate Che lo scudetto si vince a Maggio E non a Luglio con il solito miraggio. Buona festa gobbi”.