Sassuolo-Inter, moviola: il gol annullato a Lautaro e gli 88’ senza gialli

La prova dell’arbitro Marchetti al Maipei Stadium nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Ostia Lido ha ammonito 2 giocatori

Dopo essere stato fermato per diversi turni (pessimo in Torino-Fiorentina e successivamente designato solo in B per Sudtirol-Parma) Marchetti, scelto per Sassuolo-Inter, era stato riproposto in A per Salernitana-Fiorentina superando l’esame. Vediamo come se l’è cavata ieri al Maipei Stadium il fischietto di Ostia Lido.

Clicca qui per vedere gli highlights di Sassuolo-Inter

I precedenti di Marchetti con Sassuolo e Inter

Erano tre i precedenti tra Marchetti e il Sassuolo due sconfitte in Serie A contro la Fiorentina all’ultima giornata dello scorso campionato e contro l’Atalanta alla prima giornata di quest’anno, poi anche una vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari nel 2022). Il fischietto della sezione di Ostia Lido aveva già diretto per due volte i nerazzurri in questa stagione, nelle sfide contro la Fiorentina alla terza e contro il Torino alla nona, entrambe vinte dalla formazione di Inzaghi, rispettivamente per 4-0 e per 3-0 e aveva diretto anche la semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri contro la Lazio per 3-0. In totale en plein con i nerazzurri con 5 gare arbitrate e altrettanti successi per l’Inter.

L’arbitro ha ammonito solo due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Galetto e Fontemurato con Perenzoni IV uomo, Valeri al Var e Serra all’AVar, l’arbitro ha ammonito due giocatori, di cui uno del club nerazzurro: Pavard (I), Boloca (S). Recuperi: 4′ – 4′

Sassuolo-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 3′ l’assistente Fontemurato assegna un corner all’Inter ma l’ultimo a toccare è Alexis Sanchez. Il direttore di gara corregge e dà rimessa dal fondo al Sassuolo. Al 19′ evidente trattenuta di Sanchez su Laurentié. Marchetti evita al cileno il cartellino giallo ma lo richiama.Al 46′ un tiro di Carlos Augusto, deviato da Tojan, arriva sui piedi di Lautaro Martinez che fa 1-1. L’arbitro convalida ma, dopo lungo check, il Var annulla per fuorigioco. Al 55′ Lautaro salta Ferrari che lo stende sotto gli occhi dell’arbitro. Potrebbe esserci un cartellino giallo ma anche stavolta il direttore di gara evita. Il primo ammonito solo all’89‘: è per Pavard che stacca con il braccio largo e colpisce l’avversario. Infine al 90’ secondo giallo, stavolta per Boloca che trattiene vistosamente Buchanan. Corretto. Nel complesso, a parte qualche incertezza, sufficiente la prova di Marchetti in Sassuolo-Inter.