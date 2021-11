Nets, Griffin fuori dalle rotazioni: “Non me l’aspettavo”

30-11-2021 12:19

L’NBA è una lega che sa essere brutale sotto molti aspetti. Minutaggio e posto in squadra, ad esempio, sono un qualcosa che ti devi guadagnare col duro lavoro facendoti trovare pronto quanto conta e, come velocemente li puoi guadagnare, altrettanto rapidamente li puoi perdere.

Ne sa qualcosa Blake Griffin, recentemente soppiantato nella rotazione dei Nets da LaMarcus Aldridge, uno che sta rendendo decisamente meglio di lui nell’ultimo periodo.

“Voglio essere chiaro, per non cadere in equivoco: LaMarcus Aldridge sta giocando in maniera strepitosa e merita il posto da titolare. Solo che passare da quello all’essere messo fuori squadra, beh… non me n’ero reso conto, non me lo sarei aspettato” ha dichiarato l’ex Clippers e Pistons.

“Non è una decisione che spetta a me: come giocatore, non posso fare altro che mettermi in mostra e convincere l’allenatore a rimettermi dentro quando lo riterrà opportuno”.

Sulla questione, spegnendo sul nascere il focolaio di una possibile polemica, è intervenuto prontamente coach Steve Nash.

“Sono molto vicino a lui, capisco cosa sta passando e provando non è una situazione semplice da affrontare. Sai che è dura quando la palla non vuol saperne di andare dentro e tu lavori un sacco ma non vedi miglioramenti. Lui sa che io comprendo questo passaggio e sa che devo concedere spazio e opportunità anche ad altri. Ammiro la sua attitudine e il suo essere positivo, consapevole del fatto che torneranno a esserci in futuro dei minuti in campo anche per lui”.

