Nets, l'ex Durant pronto per i Warriors: "Tornerò in campo dopo 18 mesi, sto bene ma posso crescere ancora"

Kevin Durant è pronto per affrontare gli ex compagni di Golden State. Tornerà a giocare una partita ufficiale dopo 18 mesi, proprio contro Curry e soci, con cui ha vinto due anelli e due MVP delle finali.

Uno dei giocatori più forti della storia del basket proverà a dettar legge a Est con la sua nuova squadra, i Brooklyn Nets, per poi contendere il titolo ai Lakers di Lebron James e Antony Davis, i campioni in carica e favoriti per il bis. Il 32enne, dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un anno e mezzo, ha parlato così della propria condizione fisica: “Mi sento bene, ma sono convinto di poter crescere ancora. Non ho giocato una partita Nba per 18 mesi, mi ci vorrà tempo per ritrovare forma fisica e sensazioni di campo – racconta dopo lo show del TD Garden -. Mi sento bene comunque, sento di essere migliorato in questo training camp ed è bello essere tornato in campo. Ma sento di poter crescere ancora: ho sempre alte aspettative per me stesso, quindi sono convinto di dover migliorare ancora molto”.

OMNISPORT | 20-12-2020 13:16