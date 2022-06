NFL, i Denver Broncos cambiano proprietà per 4,65 miliardi

08-06-2022 08:34

I Broncos stanno per cambiare padrone. Come riportato da ESPN, la ricca famiglia Walton-Penner avrebbe già raggiunto l’accordo per l’acquisizione della storica e prestigiosa franchigia NFL per la cifra record di 4,65 miliardi di dollari (record assoluto per una franchigia statunitense).

“Siamo entusiasti di essere in corsa per arrivare all’acquisto dei Denver Broncos“, le parole di Rob Walton riportate da ESPN. Prima di poter ufficializzare il passaggio di proprietà, serve l’ok a procedere del resto dei proprietari delle altre squadre NFL. La fumata bianca dovrebbe arrivare a stretto giro.