Nel Monday Night NFL, Green Bay si impone sul campo di Minnesota con un secco 23-10. Per i Vikings si tratta della prima sconfitta stagionale tra le mura amiche (1-6). Per Rodgers, QB dei Packers, 216 yards lanciate (26/40).

Grazie a questa vittoria, i Packers conquistano il titolo della NFC North (non accadeva dal 2016). Da sottolineare anche la prova di Jones. Un altro TD, il 19esimo in stagione regolare (nessuno come lui in tutta l'NFL).

SPORTAL.IT | 24-12-2019 08:10