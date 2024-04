Il campionato entra nelle fasi decisive: l’Inter vede lo Scudetto a un passo; Juve, Bologna, Roma si contendono il terzo posto con l’Atalanta a fare da guastafeste; Napoli, Lazio e forse pure Fiorentina e Torino sono lanciate alla ricerca di un piazzamento nelle coppe europee. E poi la lotta per non retrocedere che coinvolge almeno 5 squadre. Insomma un finale di stagione elettrizzante e tutto da vedere. Per questo Dazn, che detiene l’esclusiva per la trasmissione in diretta di tutte le partite della Serie A, ha presentato un’offerta speciale che suona proprio come un’occasione imperdibile per tutti i tifosi.

In cosa consiste l’offerta Dazn con lo sconto

Fino al 28 aprile c’è la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento Standard a soli 19,90€ al mese per i primi 4 mesi. Uno sconto importante se si pensa che in condizioni normali il costo sarebbe di 40,99€. Un’occasione importante per gli interisti per vedere a un prezzo scontatissimo l’assegnazione dello Scudetto della seconda stella; per i tifosi di Milan, Juve, Roma, Bologna per vedere la corsa Champions e per tutti quelli che hanno la propria squadra del cuore impegnata nella lotta salvezza.

Abbonati qui a Dazn per approfittare dello sconto

Qualche dettaglio ulteriore:

Questa promozione è valida per i nuovi abbonati e non per i clienti già attivi;

si applica al solo piano DAZN Standard in versione mensile , non a quello annuale

, non a quello annuale il passaggio a qualunque altro piano durante i primi 4 mesi comporterà la perdita del prezzo scontato.

Fonte:

Fai subito qui il tuo abbonamento a Dazn