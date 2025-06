F1, Barcellona: Leclerc resta terzo, niente penalità. Swap tardivo, lo sfogo. Hamilton deluso in radio con Adami

Gran Premio di Spagna tra alti e bassi per la Ferrari. Nei team radio tutta la rabbia di Leclerc per il team perso allo scambio di posizioni e la frustrazione di Hamilton passato da Hulkenberg nel finale

Esame di spagnolo superato a metà dalla Ferrari. Da una parte Leclerc si è preso quel podio obiettivo minimo dopo le qualifiche confermando il piazzamento di Monaco. A tutti gli effetti visto che dopo quasi due ore dalla fine del GP di Spagna il terzo posto del monegasco è stato confermato: niente penalità per il sorpasso a Verstappen alla ripartenza della gara.

Dall’altra Hamilton non si è mai acceso così come le sue gomme e peggio ancora ha finito per essere superato nel finale dalla Sauber di Nico Hulkenberg. In tutto questo un momento di tensione nei primi giri con lo swap delle posizioni tra i due chiesto a gran voce da Leclerc. E nel finale proprio la delusione mista a frustrazione dell’inglese che si è lamentato apertamente nel team radio con Riccardo Adami.

Leclerc: niente penalità, podio confermato

Podio confermato al 100% per Leclerc. Gli steward della direzione corsa dopo quasi due ore dalla fine della corsa si sono pronunciati sul sorpasso al limite di Leclerc su Verstappen che aveva suscitato le prime ire di Max. Alla ripartenza dopo la Safety Car, Verstappen aveva perso la vettura in ingresso del rettilineo d’arrivo. Leclerc si era affiancato alla Red Bull e in piena bagarre spostato leggermente a sinistra toccando anche l’olandese. L’episodio ha mandato Max su tutte le furie invocando la penalità per il monegasco via radio.

Dopo la gara entrambi Charles è stato indagato, il suo podio messo in pericolo. Entrambi i piloti sono stati ascolti dalla commissione gara che alla fine dopo un lungo confronto interno ha deciso di non sanzionare con nessuna penalità Leclerc.

Ferrari, Leclerc chiede a gran voce di passare Hamilton

Un’ottima partenza da parte di entrambi i piloti. Hamilton e Leclerc si sono ritrovati davanti alle Mercedes e per un attimo si sono messi in scia, specie l’inglese in drs, a Norris. Poi però Lewis ha cominciato a faticare sin da subito con le gomme. Leclerc veniva su più veloce e allora ha cominciato a chiedere a gran voce lo swap delle posizioni cosa che Hamilton non gli ha concesso per ben due giri. Charles sbotta nel team radio con Bryan Bozzi:

Leclerc : «Stiamo perdendo tempo»

Leclerc : “Ragazzi, sacrifico le mie qualifiche per essere veloce in gara, non per rallentarci. Quindi sì, scegliete voi quanto veloce posso andare, posso dirvi solo se ho aria libera. Ora sono bloccato.”

Hamilton disperato, gli fa eco Leclerc: “La macchina fa schifo”

E se Leclerc nel finale ha visto premiato il suo sacrificio non così Hamilton. Che invece è crollato col passare dei giri. Andato tutto male all’inglese, che ha subito l’undercut da Russell, ha avuto un problema del box al secondo pit stop ma si è ritrovato con la Safety Car nuovamente in gara, anche per il podio.

Ed invece, con un set di gomme soft vecchio non è riuscito non solo a non inserirsi nella battaglia con Leclerc, Russell e Verstappen per il podio ma ha subito anche l’onta del sorpasso a un giro dalla fine da parte di Hulkenberg con la Sauber. Nei team radio dell’ex Mercedes tutta la rabbia e la delusione:

Hamilton : “Non so cosa ci sia che non va in questa macchina, amico!”

: “Non so cosa ci sia che non va in questa macchina, amico!” [Hamilton taglia il traguardo settimo, poi diventerà 6° per la penalità a Verstappen]

Adami : “P7”

: “P7” Hamilton: “Incredibile, amico. C’è qualcosa che non va in questa macchina. È la peggiore che abbia mai visto“

Leclerc si lamenta poi gioisce per il 3° posto

Non è molto lontano da quello di Hamilton il giudizio di Charles Leclerc che durante la gara si è lasciato andare ad un altro team radio di rammarico per la resa della monoposto:

«La macchina fa proprio schifo in questa corsa. Davvero schifo.»

Poi arriva la Safety Car, il sorpasso su Verstappen, il podio e l’umore di Charles migliora decisamente con tanto di complimenti al team che l’ha seguito nell’azzardo della scelta delle gomme già dalla qualifica, con anche un messaggio di speranza per il futuro: