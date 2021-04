NHL: vittorie per Montreal e Boston

Quattro le partite di NHL disputate nella notte. I Montreal Canadiens si sono imposti per 2-1 sui Calgary Flames, prendendosi la rivincita dopo il ko di due giorni prima. I Boston Bruins centrano la terza vittoria di fila superando per 3-0 gli Islanders. Successi anche per Minnesota e Vegas Golden Knights.

I risultati:

Montreal Canadiens-Calgary Flames 2-1

Boston Bruins-New York Islanders 3-0

Minnesota Wild-San Jose Sharks 3-2

Anaheim Ducks-Vegas Golden Kinght 0-4

OMNISPORT | 17-04-2021 09:41