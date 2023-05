Tre ottime prestazioni firmate Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Lorenzo Mora, mettono le cose in chiaro nella tappa spagnola pre mondiale e lasciano ben sperare proprio per l’evento più importante dell’anno.

18-05-2023 19:58

Manca sempre meno ai Mondiali di Fukuoka e la squadra azzurra continua a prepararsi con molta dedizione per la kermesse internazionale in programma nel mese di luglio.

Una delle tappe di avvicinamento è Mare Mostrum di Barcellona, dove sono andate in scena diverse gare.

A fare bella impressione, fra gli altri della squadra azzurra, ci hanno pensato Thomas Ceccon , Nicolò Martinenghi e Lorenzo Mora.

Il veneto ha preso parte alla gara dei 100 stile ed è stato l’unico a sfondare il muro dei 49’’ chiudendo in 48’’89 e lasciandosi alle spalle tutti i rivali.

Bene anche il suo compagno di stanza Nicolò Martinenghi che nella gara dei 100 rana piazza un ottimo 58’’98, anche per lui unico atleta sotto il minuto.

Si destreggia bene pure Lorenzo Mora che dopo aver vinto i 100 dorso nella giornata di mercoledì, oggi si ripete nella sua specialità preferita, i 200 dorso.