Michael Roll è stato confermato dall'Olimpia Milano anche per la prossima stagione. Lo statunitense naturalizzato tunisino sarà il cambio della guardia titolare, riporta la Gazzetta dello Sport.

Roll aveva firmato nella scorsa estate un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione: l'anno scorso ha realizzato una media di 7.5 punti in Eurolega, e di 8.7 punti in Serie A.

SPORTAL.IT | 09-06-2020 09:55