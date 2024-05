Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Foligno-Perugia. Crono individuale che può cambiare tutto

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 7.a tappa del Giro d'Italia 2024: cronometro Foligno-Perugia

La settima tappa del Giro d’Italia 2024 è la Foligno-Perugia, cronometro individuale. La lunghezza è di 40,6 km ed è classificata come una tappa 4 stelle. Dislivello 400 metri. Come detto si tratta della prima prova contro il tempo di questa edizione, e che già potrà darci un quadro dei rapporti di forza del Giro 2024. Che resta ancora lungo, ma intanto la classifica generale potrebbe cambiare radicalmente e subire un primo assestamento.

Percorso della settima tappa: Foligno-Perugia

Siamo in Umbria, nelle province di Foligno e di Perugia. Da viale XVI Giugno i corridori affronteranno il percorso della cronometro verso viale Firenze e poi via Pasciana. Si giunge nella frazione di Santa Maria degli Angeli, dove verrà preso il primo intertempo, per poi toccare Bastia Umbra, Ponte Valleceppi, Casaglia, Monteluce ed infine Perugia.

Altimetria della settima tappa

La cronometro è divisa in due parti: si comincia con quella da circa 32 km, lungo un tratto in piano con il citato intertempo preso a Santa Maria degli Angeli, all’altezza del chilometro 18,6. Al chilometro 34 il secondo rilevamento, quello di Ponte Valleceppi, per poi iniziare la salita di Casaglia che rappresenta la parte finale della tappa.

Cronoprogramma della settima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo.

Località km percorsi km da percorrere ora di passaggio primo/ultimo corridore FOLIGNO 0.0 40.6 13.00 / 16.22 Santa Maria degli Angeli 18.6 22.0 13.21 / 16.42 Ponte Valleceppi 34.0 6.6 13.39 / 16.58 PERUGIA 40.6 0.0 13.52 / 17.09

Salite della settima tappa

La settima tappa come salita presenta lo strappo di Casaglia con punte del 16%, presente a 6,4 km dal traguardo. La lunghezza è di 1,3 km con una media che tocca il 12%.

