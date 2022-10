Olimpia Milano, Melli: "Massima stima per Messina"

26-10-2022 17:22

Nicolò Melli ha parlato a Focus On, di EuroLeague, ha parlato anche il capitano dell’Olimpia Milano.

«I coach sono dei “team leader”. Non solo Ettore Messina, tutti i coach per le loro squadre sono dei leader. Loro danno ritmo alla nostra routine. Ci danno fiducia in quella che dovremmo fare. Ci mettono pressione quando ci vedono un minimo rilassati. Ho grande rispetto per Ettore Messina. Veniamo da una stagione di successo e quest’anno possiamo fare meglio. Non sarà facile ma siamo qui per provarci».