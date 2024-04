Olimpiadi Parigi 2024, Garozzo: “Problema al cuore, mi ritiro”. La scherma perde un protagonista assoluto

Il fiorettista azzurro ha comunicato che non parteciperà ai Giochi della prossima estate a causa di un problema di salute: “Sono grato per ogni momento vissuto nello sport”

A pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi 2024 la scherma azzurra perde una delle sue punte di diamante: il fiorettista Daniele Garozzo ha annunciato a sorpresa il ritiro dall’attività sportiva a causa di un problema di salute. “Il mio cuore s’è ‘infortunato’”, ha spiegato nella lettera d’addio al fioretto.

Garozzo annuncia il ritiro: no alle Olimpiadi Parigi 2024

L’Italia della scherma non potrà contare su Daniele Garozzo alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Il fiorettista siciliano ha non solo annunciato che non parteciperà ai Giochi in terra francese, in programma a luglio, ma ha anche comunicato il suo ritiro dall’attività agonistica: “Il mio cuore si è ‘infortunato’”, ha dichiarato Garozzo, che è stato oro nel fioretto a Rio de Janeiro 2016 e argento a Tokyo 2020.

Garozzo, il ritiro a causa del cuore “infortunato”

“È arrivato il momento di annunciare il mio ritiro dall’attività agonistica e sono tante le emozioni che provo – spiega Garozzo nella lettera aperta sui social con cui ha annunciato il suo addio alla scherma – . È una decisione scaturita da circostanze al di là del mio controllo, il mio cuore si è ‘infortunato’, ma che accetto con serenità. In tutti questi anni, ho avuto la fortuna di vivere una straordinaria avventura nel mondo dello sport, culminata con la vittoria di un oro ed un argento olimpico. È stato un viaggio fatto di sacrifici, impegno e passione, gioie, soddisfazioni e amicizie che non avrei mai immaginato”.

Nella lettera Garozzo ripercorre la sua carriera dagli inizi ad Acireale fino alle medaglie olimpiche. “Chi mi conosce sa quanto amo la scherma – aggiunge -. L’ ho amata con instancabile dedizione e con tutto il mio cuore, e l’ho impegnato tanto, ma tutto ciò mi ha portato ai risultati che avevo sognato. Ora, nel chiudere questo capitolo della mia vita da atleta, sono grato per ogni momento vissuto e per le esperienze che mi hanno reso la persona che sono oggi. Guardando al futuro, già da tempo avevo deciso di dedicare la mia vita professionale alla medicina, oggi con un obiettivo ancor più chiaro: studiare e divulgare le condizioni cardiologiche, spesso misconosciute, che possono affliggere la popolazione sportiva”.

Federscherma, il messaggio per Garozzo

Dopo le dichiarazioni di Garozzo la Federscherma ha pubblicato una nota firmata dal presidente Paolo Azzi per ringraziare lo straordinario campione siciliano. “Daniele Garozzo è stato, resta e sarà sempre un’icona della scherma italiana – le parole di Azzi – . E anche in queste ore di dispiacere infinito per l’annuncio del suo ritiro dall’attività agonistica, provo un orgoglio immenso nel sapere che un Campione con l’iniziale maiuscola come lui rappresenti un esempio di cui il nostro sport deve andar fiero. Olimpionico e Medico, sta vivendo un momento così delicato, terribile, con una lucidità, una serietà e uno spessore umano da gigante”.

Le vittorie in carriera di Garozzo

Nato il 4 agosto 1992 a Catania, oltre alle due medaglie olimpiche Garozzo ha conquistato in carriera 4 ori e 2 bronzi ai Mondiali e 3 ori, 5 argenti e 2 bronzi agli Europei. In campo nazionale, è stato 6 volte campione italiano nel fioretto.