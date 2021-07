Pajola non si accontenta: "Gran difesa. Ai quarti con fiducia"

Dopo aver centrato il primo obiettivo, per certi versi inatteso, la qualificazione a Tokyo 2020, e pure il secondo, il pass per i quarti, cosa si può chiedere di più all’Italbasket?

Di giocare divertendosi, con poco o nulla da perdere. In attesa di conoscere l’avversario del primo match secco dell’Olimpiade, Alessandro Pajola ha commentato al sito della Fip la vittoria per 80-71 contro la Nigeria che ha permesso alla squadra di Sacchetti di chiudere il girone al secondo posto alle spalle dell’Australia, strappando il pass per i quarti senza dover attendere i risultati degli altri gironi.

“È stata una partita molto difficile e fisica. Siamo stati bravi a continuare a passarci la palla e stringere in difesa. Abbiamo concesso solo 71 punti a una squadra che può contare su tanti talenti individuali e il merito è della difesa” ha dichiarato il play della Virtus Bologna, che Sacchetti sta saggiamente alternando in regia con Mannion e Spissu.

“Dobbiamo migliorare negli errori commessi perché ora si va avanti e si deve sbagliare il meno possibile. Ricarichiamo le pile e pronti per la prossima“ la conclusione.

OMNISPORT | 31-07-2021 19:27