Paralimpiadi invernali Pechino 2022: Giacomo Bertagnolli portabandiera dell'Italia

28-10-2021 15:50

Sarà Giacomo Bertagnolli il portabandiera dell’Italia nella cerimonia d’apertura dei Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022 che si svolgeranno dal 4 al 13 marzo. Il 22enne trentino di Cavalese, portacolori del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e ipovedente dalla nascita, era già stato alfiere azzurro nella cerimonia di chiusura di PyeongChang 2018, in Corea ha vinto due medaglie d’oro in gigante e slalom, una d’argento in superG e una di bronzo in discesa. Accanto a lui sfilerà la sua guida (da dopo i Giochi sudcoreani) Andrea Ravelli, 29enne bresciano di Darfo Boario Terme ex atleta di Coppa Europa di sci alpino e ora allenatore.

