Nuovo affondo del direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano per Gianluca Caprari. Secondo quanto riporta Sportitalia, i crociati avrebbero fatto una nuova offerta per l'attaccante in uscita dalla Sampdoria.

I crociati sperano di bruciare sul tempo l'altra pretendente al giocatore, il Sassuolo, che negli ultimi giorni sembrava in vantaggio.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 09:04