F1 Gp Miami, disastro Leclerc: si gira nelle libere, prove finite subito. Verstappen miglior tempo, Sainz 3°

Parte in salita per la Ferrari il Gran Premio di Miami, testacoda di Charles Leclerc in curva 16 e unica sessione di libere finita per lui che ha dovuto spegnere il motore. Max Verstappen miglior tempo, 3° Sainz

Il modo peggiore di iniziare il Gran Premio di Miami. Purtroppo è capitato a Charles Leclerc. Peraltro nel week end peggiore, quello della Sprint Race con una sola sessione di prove libere. Quella in cui il pilota della Ferrari si è girato costretto a spegnere il motore della sua SF-24. Da lì bandiera rossa, free practice finite e fine settimane decisamente in salita per il monegasco.

Comincia invece da dove era finito per Max Verstappen. Suo il miglior tempo alla fine dei 60 minuti di fp. L’olandese leader del Mondiale ha messo la sua Red Bull davanti a tutti precedendo però di un soffio la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari, prima e unica, di Carlos Sainz. Alle 22.30 andranno in scena le Sprint Shootout Qualifyng per definire la griglia della SR di domani.

F1 Miami, disdetta Leclerc: si gira nelle libere, spegne il motore, prove finite

E’ successo tutto in un attimo. Sono passati pochi minuti dall’inizio delle prove libere, le prime e uniche del Gran Premio di Miami che in tarda serata avrà già le qualifiche per la Sprint di domani. Charles Leclerc si gira all’uscita della curva 16. Viene chiesto al monegasco di spegnere la macchina che si era scaldata un po’ troppo per non mettere in crisi la power unit.

La direzione corsa espone la bandiera rossa, fermando le prove libere mentre tutti sfilano Leclerc fermo in mezzo alla pista, tra questi anche Lewis Hamilton. Intanto Charles esce dalla sua Ferrari ed abbandona la monoposto prima che questa venga fatta uscire dal circuito in sicurezza. Solo in quel momento la pit lane è stata riaperta.

Max Verstappen parte forte, Sainz c’è

È di Max Verstappen su Red Bull il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere del GP di Miami. L’olandese campione del mondo ha girato in 1:28.595. Secondo Osca Piastri su McLaren apparsa in forma anche qui dopo la Cina, e terzo Carlos Sainz con la prima e unica Ferrari. Seguono la Mercedes di Russell, la Aston Martin di Stroll che ha fatto meglio di Alonso, addirittura 19°. I pirimi 10 racchiusi in mezzo secondo: tra questi Perez 6 davanti a Lewis Hamilton, indietro, solo 16° Norris con l’altra McLaren. Desolatamente ultimo Leclerc.

F1 Gran Premio di Miami: il programma del week end

Venerdì 3 maggio

18:30 Prove Libere

22:30 Qualifica Sprint

18:00 Sprint

22:00 Qualifiche

22:00 Gara

