Parma, Pecchia: "Dominio quasi totale per tutto il match"

21-01-2023 18:27

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha commentato soddisfatto la vittoria al Tardini contro il Perugia: “Sono contento perché la squadra ha risposto con grande carattere e serenità, dopo una settimana impegnativa, contro una squadra molto particolare come il Perugia. Siamo stati in dominio quasi totale per tutta la gara”.

Il gran gol di Vazquez: “Non ho neanche gioito subito, ho avuto un tempo di ritardo nell’esultanza. Quando si stava preparando per calciare, mi son detto ‘no, Franco, no’, ma poi è andata bene così. Non bisogna sempre seguire il consiglio dell’allenatore. Ha fatto una cosa straordinaria: avevamo la partita in controllo, ma era comunque ancora aperta. Ci ha permesso di arrivare al finale con maggior serenità, poi abbiamo avuto anche l’occasione per trovare il terzo gol”.

