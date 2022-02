Pechino 2022, Brignone: “Non merito il posto in discesa"

14-02-2022 08:59

L’ultima prova cronometrata di discesa sul pendio di Yanqing è stata dominata dalla svizzera Joana Haehlen.

Segnali molto incoraggianti per Sofia Goggia che ha fermato il crono sul quarto tempo e per Nicol Delago sesta, mentre Federica Brignone è scesa in pista con l’obiettivo di affilare gli artigli per la combinata.

Dopo il forfait di Petra Vlhova le speranze di medaglia nell’evento più trascurato del circus sono innegabilmente alte, ma la valdostana è ben consapevole che senza una discesa competitiva sarà difficile acciuffare il podio. Brignone ha chiuso l’allenamento odierno in trentunesima posizione a +2”71 dalla leader senza premere eccessivamente sul pedale dell’acceleratore.

“La pista è stata pulita molto bene dopo la nevicata – ha raccontato ai microfoni di Rai Sport – ma per me è ancora peggio in queste condizioni, visto che la neve è molle e ho frenato pagando tanto. Non riesco a stare sui piedi e fare velocità, non ho feeling con questa pista e non mi sono meritata il posto per la discesa”. Queste le parole della Brignone post prova.

