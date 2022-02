Pechino 2022, Goggia spaventa l'Italia con un annuncio

08-02-2022 09:46

Arrivata a Pechino, Sofia Goggia ha fatto conoscenza con la neve in vista della discesa libera femminile olimpica, in programma il 15 febbraio. La campionessa azzurra non ha tuttavia chiarito ancora se sarà in grado di affrontare la gara, essendo reduce dall’infortunio di Cortina in cui ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e micro frattura del perone.

Goggia: “Dipende dal fisico e dalla testa”

Da due settimane a questa parte, Sofia Goggia si è allenata duramente e ha fatto fisioterapia, tutto pur di essere al cancelletto di partenza e difendere così il titolo olimpico di quattro anni fa, a Pyeongchang. Queste le sue dichiarazioni dopo aver assaggiato la pista: “Oggi è il primo giorno, ho fatto un po’ di campo libero. Devo dosare i carichi sugli sci e in palestra, dando rilevanza al recupero. Non posso garantire nulla, neanche la partecipazione alla discesa. Vivo ora per ora, la condizione è quella che è. La confidenza nella velocità è tutto, ho preso due belle cartelle in una settimana. Valuteremo giorno per giorno”.

Determinata, però, Goggia: “La spinta di essere a Pechino c’è, ma il fatto di essere qui ti mette di fronte a tante problematiche. Per sciare a questi livelli servono fisico, testa e cuore”.

Goggia: “Ce la metterò tutta”

Una promessa ai suoi tifosi la sciatrice azzurra se la sente però di farla: “Parto da tanto lontano, ce la metterò tutta. Grazie agli italiani che mi hanno sostenuto. Arrivo senza il peso di una nazione, ma con tanto affetto da parte degli italiani. Mi spiace non essere la solita Goggia competitiva, ma darò il meglio giorno per giorno”. Le avversarie forse ora la temono un po’ di meno, ma Sofia Goggia farà il possibile per farle ricredere.

