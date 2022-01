Sofia Goggia: "Avanti con fiducia"

26-01-2022 18:19

“Avanti con fiducia”, questo è il messaggio che Sogia Goggia ha postato su Instagram tramite una storia. La campionessa azzurra dello sci, dopo il brutto infortunio nel weekend, non si dà per vinta e punta decisa alle Olimpiadi invernali in programma a Pechino.

Il presidente del Coni Malagò è fiducioso: “L’obiettivo è quella di farla provare fino all’ultimo, siamo tutti con lei. È molto determinata e carica”. Un messaggio è arrivato direttamente anche dal Presidente della Repubblica Mattarella: “Tifo per lei”.

OMNISPORT