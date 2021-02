Pirlo: "Crediamo nel titolo, Dybala non rischia l'operazione"

Dopo essere tornata alla vittoria nell’ultima partita di campionato in casa contro il Crotone, la Juventus di Andrea Pirlo cerca nella seconda parte di stagione quella continuità che possa consentirle di riavvicinarsi alla vetta della classifica.

Il prossimo ostacolo sulla strada dei bianconeri sarà il Verona. La sfida con gli scaligeri si giocherà sabato sera al Bentegodi e rappresenterà certamente un banco di prova importante. “Ci aspettiamo una partita difficile e molto fisica. Il Verona di Juric gioca un ottimo calcio, fatto di tanti uno contro uno. Dovremo fare attenzione alla loro fisicità, ma anche alla loro corsa e alle loro trame di gioco. Rispetto all’andata hanno aggiunto nuovi giocatori, quindi sarà dura. Il Verona è una squadra di qualità e va affrontata nel migliore dei modi”.

L’allenatore bianconero deve anche in questa giornata di campionato, fare a meno di parecchi giocatori infortunati. “In difesa non recuperiamo nessuno e anche Danilo sarà squalificato. Dragusin può quindi rappresentare una soluzione. Fortunatamente abbiamo Rabiot che rientra e quindi avremo un centrocampista in più nel mezzo, insieme ai giovani, a Bentancur che rientra dall’infermeria, a Ramsey e McKennie”.

Ecco secondo Pirlo cosa sarà necessario per fare bene al Bentegodi: “Non dovremo farci sorprendere dal loro atteggiamento e dalla loro fisicità, il Verona ci verrà addosso per tutta la partita e noi dovremo stare attenti, giocando l’uno per l’altro con velocità, poi quando si gioca uomo contro uomo uno spazio da attaccare si crea sempre. Le ripartenze subite? Dipende anche tanto dalle partite che abbiamo affrontato. Purtroppo ritrovandoci a disposizione pochi giocatori abbiamo fatto ruotare sempre gli stessi e quindi è normale che a volte possa venire meno un po’ di energia”.

Il tecnico bianconero si è soffermato sulle condizioni dell’attacco. “Kulusevski sta facendo bene anche in un ruolo che magari non è il suo. Gli chiediamo cose leggermente diverse da quelle che sono le sue caratteristiche, ma sta bene. Morata è ancora alle prese con un virus, mentre su Dybala non ci sono novità. Se li recuperiamo per il Porto? Per Alvaro aspettiamo, deve stare a riposo fino a domenica, per Paulo valuteremo con lo staff medico qual è la migliore soluzione per farlo rientrare il prima possibile. Non è a rischio operazione”.

Novità Bernardeschi contro il Verona? “Ci sono diverse possibilità di vederlo dall’inizio, è uno di quelli che sta sempre bene”.

Pirlo si sta ritrovando costretto a gestire una situazione di evidente emergenza. “Mi piacerebbe giocare, ma non posso. Cerco solo di adattarmi ai ragazzi che si sono. A volte capita di allenarne solo sei o sette al giorno dopo le partite, perchè in tanti sono chiamati a recuperare. E’ da un po’ di tempo che si va avanti così, quello che possiamo fare è pensare a chi è a disposizione per farlo migliorare e non a chi è fuori”.

Il calendario dei bianconeri non permette distrazioni. “Giocheremo con chi c’è. Sapevamo dall’inizio che questa sarebbe stata una stagione dura con tante partite ravvicinate. Il rinvio della gara con il Napoli renderà il nostro calendario ancora più fitto, ma ci siamo ormai e faremo del nostro meglio”.

Anche i giorni per lavorare e allenarsi senza lo stress delle partite non sono molti. “Solo ieri abbiamo avuto un giorno totale di allenamento, gli altri sono serviti per recuperare le forze. Dopo tante partite ravvicinate serviva un giorno in più per il recupero e l’abbiamo avuto. Ieri abbiamo lavorato bene, oggi faremo rifinitura”.

L’obiettivo della Juventus non può non essere lo Scudetto. “Ne parliamo, è ovvio, è uno dei nostri obiettivi. Ci sono tante squadre forti ma noi dobbiamo continuare a crederci fino alla fine, perché siamo la Juventus ed è ancora alla nostra portata”.

