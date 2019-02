Pistocchi sta con Spalletti: ecco chi sono i colpevoli

La sconfitta interna contro il Bologna ha minato completamente le certezze dei tifosi dell’Inter, specialmente perché è arrivata dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio ai calci di rigore. Era inevitabile che tutti puntassero il il dito contro l’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, ma c’è chi non si è unito al coro degli accusatori e ha invece evidenziato come le colpe siano da attribuire principalmente ai giocatori.

Pistocchi gioca in difesa – Si tratta appunto del noto opinionista Maurizio Pistocchi, che sul proprio profilo di Twitter ha messo sotto accusa i giocatori e non il tecnico, scrivendo testualmente: “Chi ha visto Inter-Bologna sa che nel primo tempo ci sono stati 1) Errori difensivi (DeVrij 3, Cedric, Brozovic), 2) Passaggi sbagliati (Perisic 3, Candreva, Brozovic, Nainggolan 3, Vecino, Skriniar), 3) Clamorose palle-gol fallite (Icardi e Vecino). E che Spalletti non giocava.

A Parma per rialzarsi – Indubbiamente affibbiare colpe al tecnico per dei clamorosi errori dei suoi giocatori sembra un po’ troppo, pur senza negare che Spalletti ha perso di mano la situazione e che lo spogliatoio sembra non seguire più le sue direttive (in tanti sostengono che addirittura ci siano giocatori che gli stanno remando contro per arrivare al suo esonero). Potrebbe essere sotto questo punto di vista decisiva la complicata trasferta contro il Parma (uscito indenne dallo Juventus Stadium grazie ad un pirotecnico 3-3) che si disputerà allo stadio Tardini sabato prossimo alle ore 20.30.

SPORTEVAI | 05-02-2019 10:09