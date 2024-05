Monza-Lazio, moviola: Pairetto perde la bussola, il Var lo salva a metà

La prova dell’arbitro all’U-Power Stadium nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto piemontese ha ammonito 8 giocatori in tutto

Dopo un turno in castigo (aveva deluso in Napoli-Atalanta ed è stato solo al Var in Cagliari-Atalanta) Pairetto, designato per Monza-Lazio, era stato scelto da Rocchi per Udinese-Roma che fu sospesa e fu riproposto anche per il recupero dirigendo senza errori. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Pairetto con Monza e Lazio

Erano 15 le gare dirette dal fischietto di Nichelino con i biancocelesti protagonisti: 11 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Dieci invece le partite dei brianzoli arbitrate per un totale di 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Pairetto quest’anno non aveva mai arbitrato né Lazio né Monza: l’ultimo precedente con entrambe risaliva all’anno scorso.

L’arbitro ha ammonito otto giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Liberti e C.Rossi con Camplone IV uomo, Mazzoleni al Var ed Abisso all’AVar, l’arbitro ha ammonito 8 giocatori, di cui sette della Lazio: 15` Zaccagni (L), 35` Casale (L), 44` Kamada (L), 56` Romagnoli (L), 68` Patric (L), 90+5` Vecino (L), 90’+5′ Cataldi (L), 90’+5′ Donati (M). Recupero: 2` pt, 5` st.

Monza-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. All’11’ breve check da parte del VAR sulla rete del vantaggio di Immobile: regolare la sua posizione di partenza: è Pablo Marì a tenerlo in gioco. Primo giallo al 15′ per Mattia Zaccagni per un intervento duro su Birindelli. Il giocatore della Lazio continua a giocare duro e per evitare rischi il tecnico Tudor lo cambia dopo solo mezzora. Al 35′ nuova ammonizione per Nicolò Casale per una trattenuta su Colpani. Terzo giallo prima del riposo, lo prende Kamada per un intervento pericoloso su Izzo. Volano ancora i cartellini e al 56′ tocca ad Alessio Romagnoli per una trattenuta su Colpani.

Al 68′ ammonito anche Patric per un intervento al limite dell’area su Zerbin. Al 73′ Donati crossa al centro dell’area per l’inserimento di Pessina, che colpisce di testa a botta sicura, ma trova la gran risposta di Mandas. Il pallone finisce nella zona di Djuric, che ribadisce in porta da distanza ravvicinata. Pairetto inizialmente annulla per fuorigioco del bosniaco, ma dopo un check del VAR convalida il gol. C’è infatti Casale a tenere in gioco Djuric e su di lui c’è solo una leggerissima spinta. Finale infuocato, al 96′ ammoniti Vecino, Cataldi e Donati dopo un parapiglia acceso in mezzo al campo generato da un fallo dell’uruguaiano su Pessina. Primo e unico cartellino per il Monza e alla fine finisce 2-2 in Monza-Lazio.