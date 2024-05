Serie A, le gare di oggi: dove vedere Torino-Bologna in tv e in streaming

La programmazione delle gare della 35a giornata del campionato di Serie A 2023-24, si chiude lunedì: di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Si torna in campo in serie A in occasione della 35esima giornata di campionato, che si apre oggi con la sfida Torino-Bologna e si chiuderà lunedì con Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli.

La situazione in classifica prima della 35a giornata

Inter già campione d’Italia, davanti al Milan di Stefano Pioli e alla Juventus di Massimiliano Allegri. Bologna sicuro di un piazzamento europeo, ma chiamato a consolidare il quarto posto dinanzi a Roma e Atalanta. Inseguono Lazio e Napoli, in attesa del recupero che vedrà protagoniste la Fiorentina di Italiana e la squadra di Gasperini.

Classsifica: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna 63, Roma 59, Atalanta* 57, Lazio 55, Fiorentina* 50, Napoli 50, Torino 46, Monza 44, Genoa 42, Lecce 36, Cagliari 32, Verona, Frosinone ed Empoli 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15. (*una partita da recuperare)

Le partite in programma per la 35a giornata e dove vederle

Torino-Bologna 3 maggio 20:45 Dazn Sky Monza-Lazio 4 maggio 18:00 Dazn Sassuolo-Inter 4 maggio 20:45 Dazn Sky Cagliari-Lecce 5 maggio 12:30 Dazn Sky Empoli-Frosinone 5 maggio 15:00 Dazn Verona-Fiorentina 5 maggio 15:00 Dazn Milan-Genoa 5 maggio 18:00 Dazn Roma-Juventus 5 maggio 20:45 Dazn Salernitana-Atalanta 6 maggio 18:30 Dazn Udinese-Napoli 6 maggio 20:45 Dazn

Le partite sono tutte in diretta su Dazn fai qui il tuo abbonamento

Le partite di oggi, venerdì 3 maggio

La 35a giornata di Serie A si apre con Torino-Bologna, partita che potrebbe dire tanto sulle residue speranze europee dei granata e sui sogni della squadra di Thiago Motta, attualmente al quarto posto, davanti a Roma e Atalanta. Fischio d’inizio alle ore 20.45, alla vigilia dell’anniversario della tragedia di Superga.

Le partite di sabato 4 maggio

La Lazio di Igor Tudor va a far visita al Monza di Raffaele Palladino alle ore 18.30 , con i biancocelesti che vogliono centrare la qualificazione alla prossima Europa League. Già salvi, i brianzoli puntano a chiudere nella metà sinistra della classifica.

di Igor Tudor va a far visita al di Raffaele Palladino alle , con i biancocelesti che vogliono centrare la qualificazione alla prossima Europa League. Già salvi, i brianzoli puntano a chiudere nella metà sinistra della classifica. L’Inter campione d’Italia sfida un Sassuolo sull’orlo del baratro, costretto a far punti contro la squadra di Simone Inzaghi per avvicinare la zona salvezza. Il 5-1 di Firenze è ancora negli occhi dei neroverdi. Si parte alle ore 20.45.

Le partite di domenica 5 maggio

Lunch match alla Unipol Domus, con il Cagliari di Claudio Ranieri reduce dal pesante ko di Marassi e il Lecce di Gotti ad un passo dalla salvezza. I sardi hanno necessariamente bisogno di punti per allontanare i fantasmi della retrocessione. Start alle ore 12.30 .

di Claudio Ranieri reduce dal pesante ko di Marassi e il di Gotti ad un passo dalla salvezza. I sardi hanno necessariamente bisogno di punti per allontanare i fantasmi della retrocessione. Start alle . Alle ore 15 , doppio scontro diretto in chiave salvezza: Empoli-Frosinone e Verona-Fiorentina , con i viola che diventano arbitri della lotta in fondo alla classifica. Tre squadre a quota 31, con sole due lunghezze di vantaggio sulla terzultima.

, doppio scontro diretto in chiave salvezza: e , con i viola che diventano arbitri della lotta in fondo alla classifica. Tre squadre a quota 31, con sole due lunghezze di vantaggio sulla terzultima. Alle ore 18 , un Milan-Genoa che vale poco in termini di classifica, con due squadre già certe dei rispettivi obiettivi. Gilardino, vicinissimo al rinnovo con il Grifone, vuole fare uno scherzo a Pioli da ex di giornata.

, un che vale poco in termini di classifica, con due squadre già certe dei rispettivi obiettivi. Gilardino, vicinissimo al rinnovo con il Grifone, vuole fare uno scherzo a Pioli da ex di giornata. Alle ore 20.45, big match all’Olimpico, con la Roma di Daniele De Rossi che ospita la Juventus di Max Allegri. L’obiettivo di entrambe è la prossima Super Champions League.

Le partite di lunedì 6 maggio

Grande occasione per l’ Atalanta di Gian Piero Gasperini, pronta ad approdare all’Arechi per sfidare la Salernitana già retrocessa in Serie B. Tre punti che possono valere la qualificazione all’edizione 2024/25 della Champions League. Si gioca alle ore 18.00 .

di Gian Piero Gasperini, pronta ad approdare all’Arechi per sfidare la già retrocessa in Serie B. Tre punti che possono valere la qualificazione all’edizione 2024/25 della Champions League. Si gioca alle . Toccherà ad Udinese-Napoli chiudere la 35a giornata del campionato di Serie A alle 20.45. In palio punti pesanti, per la salvezza e per la zona Europa. I friulani, reduci dal prezioso pareggio di Bologna, vogliono centrare la prima vittoria della gestione Cannavaro, mentre Calzona ha rilevato segnali di risveglio contro la Roma nell’ultimo turno, risultato beffardo per il 2-2 finale targato Abraham.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.

Se invece vuoi vedere tutto il campionato di Serie A 2023-24 in diretta tv e streaming sottoscrivi qui il tuo abbonamento a DAZN.