Cos'hanno in comune il numero 1 del tennis mondiale attualmente alle prese con il Roland Garros, e il portiere della nazionale italiana, in procinto di giocarsi una finale di Champions League?

Il numero 1 ATP Jannik Sinner, attualmente alle prese con il Roland Garros a Parigi, ha ospitato il portiere della nazionale e del Paris Saint Germain Gigio Donnarumma. Tra i due c’è profonda amicizia, un legame consolidato anche “pad alla mano”. Jannik e Gigio, infatti, condividono la passione per Call of Duty, popolare videogioco sparatutto, come certificato dalla maglia autografata regalata dal tennista al calciatore: “A Giggio, forte a Call of Duty, Numero 1”, ha scritto Jannik.

Sinner e Donnarumma uniti da un joystick

Se i due azzurri non condividono il medesimo campo nella vita reale, lo stesso non può dirsi per il mondo digitale. Donnarumma e Sinner, infatti, hanno rivelato di essere compagni inseparabili sui campi di battaglia di Call of Duty. La dedica dell’altoatesino sulla maglia regalata al nativo di Castellammare di Stabia è inequivocabile e racconta di un’amicizia forgiata grazie a innumerevoli partite online. Un legame che nasce da lontano, cementato a suon di sparatorie sul popolare videogioco di guerra. Il portiere del PSG, impegnato nella finale di Champions League contro l’Inter, ne aveva già parlato l’anno scorso a marzo, quando Jannik aveva fatto visita alla Nazionale allenata da Luciano Spalletti. I due si erano incrociati a Miami, dove il calciatore era in ritiro per l’amichevole contro l’Ecuador, mentre il tennista era alle prese col Masters 1000 in Florida.

Jannik non ha perso l’occasione per salutare gli amici azzurri e in particolare proprio Gigio. “Con lui a volte giochiamo insieme a Call of Duty. Siamo buoni amici. Ora ci vediamo un po’ meno, ma siamo sempre in contatto. È un ragazzo davvero gentile”, ha detto il numero 1 ATP.

Dentro e fuori dal videogioco

Non solo come giocatore. Jannik Sinner è protagonista anche in versione digitale all’interno del videogioco di tennis Top Spin 2K25. L’altoatesino ha infatti fatto il suo esordio nel popolare videogame sportivo nell’estate del 2024, quando è stato inserito con un DLC (contenuto digitale a pagamento). Non solo, perché successivamente Sinner si è rivisto su Tiebreak, videogioco ufficiale di ATP e WTA, assieme alla nostrana Jasmine Paolini, che a Parigi cerca la consacrazione. In esso, i giocatori possono vestire i panni dei due campioni italiani, cucendosi addosso un’esperienza personalizzata e sfidando altri utenti in match online.

Chiudiamo con un siparietto divertente accaduto durante gli ultimi Australian Open, sempre in tema videoludico. Non avendo i diritti per ritrasmettere le partite, il canale YouTube ufficiale del torneo ha trovato un escamotage: riproporre gli incontri utilizzando gli avatar di Wii Tennis, gioco sportivo appartenente al catalogo Nintendo. Ed ecco così Sinner che sfida gli avversari in versione cartoon. Una trovata simpatica che è stata molto apprezzata dagli appassionati di tennis, ma anche anche di videogiochi.