Classifica senza errori arbitrali: verdetti su Napoli, Inter, Juventus e Milan, Scudetto, Champions e salvezza

Ultimo atto del campionato. Come sarebbe finita la Serie A 2024-25 senza gli errori arbitrali , gli strafalcioni dei fischietti e i mancati interventi dalla sala Var? Il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto? La Juventus sarebbe andata in Champions League? E chi sarebbe sprofondato in Serie B oltre al Monza? Risposte sorprendenti al termine della 38ma giornata. Vediamo quali sarebbero stati i verdetti del campionato e quale fisionomia ha assunto al termine della stagione la nostra classifica senza errori arbitrali: l’elenco delle differenze con la Serie A “vera”, in alcuni casi, è clamoroso.

Arbitri, moviola 38ma giornata: match falsato

Dulcis in fundo (si fa per dire): c’è una partita falsata anche nell’ultimo turno di campionato. Si tratta di Udinese-Fiorentina, diretta dall’internazionale Marcenaro. L’espulsione di Bijol, che di fatto decide la gara al 39′ del primo tempo, appare decisamente inopportuna. Il difensore bianconero interviene con decisione su Pablo Marì ma tocca prima la palla e poi l’avversario. Rosso da evitare (ma perché dal Var non lo hanno segnalato?) e Udinese che, senza, per il nostro regolamento avrebbe almeno pareggiato. Altra partita segnata da un errore (ma non determinante) è Empoli-Verona: netta la gomitata del toscano Fazzini a Dawidowicz a inizio ripresa, non vista da Doveri e Var.

Serie A, tutti i verdetti senza gli errori arbitrali

Gli errori arbitrali sono stati determinanti per lo Scudetto di quest’anno? No, visto che Napoli e Inter sono state penalizzate alla stessa maniera, di quattro punti a testa. Hanno invece deciso la lotta Champions: insieme a partenopei, ai nerazzurri e all’Atalanta (che però ha “guadagnato” sei punti grazie a sviste varie) si sarebbe qualificata la Roma, addirittura da terza classificata. Sorprendente quinto posto per il Milan, davanti a Lazio, Juventus (+7, bianconeri addirittura fuori dall’Europa senza “aiutini”) e Fiorentina, che non avrebbe centrato la Conference. In coda, può recriminare l’Empoli che senza sviste decisive si sarebbe salvato a scapito del Verona.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica definitiva della Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 82 NAPOLI -4 86 INTER 81 INTER -4 85 ATALANTA 74 ROMA -3 72 JUVENTUS 70 ATALANTA +6 68 ROMA 69 MILAN -2 65 FIORENTINA 65 LAZIO +2 63 LAZIO 65 JUVENTUS +7 63 MILAN 63 FIORENTINA +3 62 BOLOGNA 62 BOLOGNA +4 58 COMO 49 UDINESE -7 51 TORINO 44 TORINO -4 48 UDINESE 44 COMO +2 47 GENOA 43 GENOA -2 45 VERONA 37 LECCE -8 42 CAGLIARI 36 PARMA -3 39 PARMA 36 EMPOLI -2 33 LECCE 34 CAGLIARI +4 32 EMPOLI 31 VERONA +7 30 VENEZIA 29 VENEZIA +4 25 MONZA 18 MONZA -2 20

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

