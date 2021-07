Pogacar: "Pronto per il Mont Ventoux"

Tadej Pogacar ha mantenuto senza problemi la maglia gialla nella decima tappa del Tour de France: “Alla fine non è stata una giornata facile. È stato ventoso per la maggior parte della tappa, ma negli ultimi venti chilometri c’è stato un più vento contrario. Nonostante le accelerazioni è stata comunque abbastanza tranquilla, sono riuscito a rilassarmi e ad alimentarmi bene. Quindi, una tappa in meno di cui preoccuparsi“.

Mercoledì c’è il Mont Ventoux: “Sono andato sul Mont Ventoux solo una volta, poco prima di questo Tour de France. In una giornata normale c’erano davvero tanti tifosi, non riesco a immaginare quanto sarà affollato domani. Non vedo l’ora di correre lì. Sarà una giornata lunga, dura e calda. Vedremo come il caldo mi influenzerà. Mi sono allenato per questo, quindi mi sento preparato“

OMNISPORT | 06-07-2021 20:57