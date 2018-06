Pogba: 'Non toccate Griezmann'

Paul Pogba dal ritiro della Nazionale francese commenta così il momento dei Bleus, già qualificati agli ottavi. "Abbiamo un bel gruppo, viviamo bene. Mbappé giocatore di talento, ci aspettiamo molto da lui. Sta progredendo, lavora per mettere a tacere chi lo critica. Non toccatemi Griezmann, se non segna durante una partita non lo si deve criticare. Lui fa il suo lavoro difensivo, ha le sue qualità".

"Potrebbe essere anche il mio ultimo Mondiale: sono realista, non sappiamo cosa può accadere in quattro anni, sto realizzando un sogno, sono solo realista, ma spero di fare di più".

SPORTAL.IT | 24-06-2018 15:20