Europa e Conference League, le gare di oggi: dove vedere le semifinali

Il programma completo di tutte le partite valide per l'andata delle semifinali di Europa e Conference League: in campo Atalanta, Roma e Fiorentina

Si apre il sipario sull’Europa e Conference League con i match di andata delle semifinali. Scenderanno in campo tre italiane: Roma, Atalanta e Fiorentina. Sta per arrivare il momento di provare a ipotecare la qualificazione in finale e di cercare di garantirsi un ritorno più agevole.

Europa League: le partite di oggi 2 maggio

Si accendono i riflettori sull’andata delle semifinali di Europa League, con tutti i match che si giocheranno alle 21. All’Olimpico la Roma affronterà il Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania e già eliminato nella scorsa edizione dai giallorossi. L’Atalanta, invece, sarà di scena allo stadio Vélodrome. In Conference League la Fiorentina ospiterà i belgi del Club Brugge. L’Aston Villa riceverà la visita dei greci dell’Olympiacos, che vogliono fortemente guadagnarsi la possibilità di disputare l’ultimo atto ad Atene.

Tutte queste partite si possono vedere in diretta tv sia su Dazn, oppure su Sky. Su Rai 1 sarà possibile vedere la Roma in chiaro, su Tv8 l'Atalanta in differita.

Conference League: le partite di oggi 2 maggio

Tutto pronto anche per l’andata delle semifinali di Conference League, con la Fiorentina che affronterà i belgi del Club Brugge dopo aver eliminato i cechi del Viktoria Plzen. La viola scenderà in campo alle 21. Allo stesso orario giocheranno anche Aston Villa e Olympiacos.

Tutte queste partite si possono vedere in diretta tv sia su Dazn, oppure su Sky. Su TV8 sarà possibile vedere la Fiorentina in chiaro.

21:00 Fiorentina-Club Brugge Conference League Dazn, Sky, Tv8 21:00 Aston Villa-Olympiacos Conference League Dazn, Sky

