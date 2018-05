Massimo Secondo vende la Pro Vercelli

Il presidente e patron della Pro Vercelli, Massimo Secondo, lascerà la società a fine giugno.

Queste le sue parole:”Io e il mio gruppo lasciamo la Pro Vercelli. Chiuderemo un altro bilancio in equilibrio come abbiamo sempre fatto in questi anni, senza attendere interventi da parte di nessuno. Spero che arrivi qualcuno a rilevare la società, che però non è alle porte. Qualcuno di Vercelli, certo, sarebbe bello: altrimenti sarà cinese o indiano: metto sul mercato un brand importante del calcio italiano”.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 12:04