Qatar 2022, Bono: "Mi ispiro al Goyco, il mio idolo è Ortega"

Yassine Bounou, meglio conosciuto come Bono, è l’eroe del Marocco dopo i tre rigori parati alla Spagna. L’estremo difensore si ispira d’altronde a Sergio Goycoechea, il portiere dell’Argentina che a forza di bloccare penalty trascinò l’Argentina in finale a Italia ’90.

Il portiere del Siviglia ha rivelato di essere un grande tifoso del River Plate, grazie anche a Simeone e all’assistente Ortega ai tempi dell’Atletico. “Ma sono del River soprattutto per via del ‘Burrito’ Ortega – ha spiegato Bono -, da ragazzino era il mio idolo. Se mi chiedesse di mandargli una mia maglia lo farei immediatamente. Il ‘Goyco’ – le sue parole in zona mista rivolte ad alcuni reporter argentini -, certo che lo conosco, le sue parate a Italia ’90 fecero sensazione”.