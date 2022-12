Qatar 2022, Croazia-Brasile: probabili formazioni

09-12-2022 10:38

Con Croazia-Brasile alle ore 16 inizierà il programma dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022.

Per gli europei, Dalic conferma in larga parte la formazione che ha battuto il Giappone ai rigori. Un solo dubbio: Borna Sosa o Barisic nel ruolo di terzino sinistro. Livaja favorito su Budimir. Dall’altra parte, Tite recupera Alex Sandro che andrà in panchina. Confermato Paquetà con Casemiro. Neymar presente a sostenere l’attacco stellare completato da Vinicius, Raphinha e Richarlison. Si gioca all’Education City Stadium.

CROAZIA (4-3-3), la probabile formazione: Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, B. Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct. Dalic

BRASILE (4-2-3-1), la probabile formazione: Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite