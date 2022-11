Qatar 2022, Hjulmand: “la Danimarca è qui per vincere il Mondiale”

21-11-2022 21:32

“Il nostro sogno è vincere il Mondiale e siamo venuti in Qatar per questo”. Queste sono le parole del tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand al quale di certo non manca l’ottimismo.

“Se affronti un torneo con un gruppo come quello che io ho a disposizione, – prosegue il ct danese – con le qualità giuste, secondo me puoi andare fino in fondo”.

“Possiamo contare su Eriksen al top della formae su di un gruppo di ragazzi che crede fortemente in ciò che fa. Abbiamo molta fiducia – conclude Hjulmand – e sappiamo che nella giornata giusta possiamo battere chiunque. Il modo migliore per riuscirci è sognare in grande”