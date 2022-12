Qatar 2022, Modric: "Potrebbe essere stata la mia ultima partita ai Mondiali"

17-12-2022 20:12

Al termine del match vinto dalla Croazia contro il Marocco, valido per il terzo posto ai Mondiali in Qatar, Luka Modric ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita ai Mondiali.

Queste le sue dichiarazioni: “Questa potrebbe essere la mia ultima partita in un Mondiale. Ovviamente sono molto contento di aver vinto due medaglie nella mia carriera con la Croazia, anche se il sogno era vincere la coppa. Non è successo ma sono orgoglioso e abbiamo confermato di essere una grande squadra. In futuro non so cosa accadrà ma sicuramente continuerò fino alle finali di Nations League“.