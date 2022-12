Qatar 2022, Tite a sorpresa: "Neymar ci sarà contro la Corea del Sud"

04-12-2022 14:47

Neymar non lo ha nascosto: “Mi sento bene”, confermando che la paura dopo l’infortunio nella prima gara dei Mondiali in Qatar è alle spalle, con O’Ney che ha saltato le sfide contro Svizzera e Camerun.

Adesso, da parte di Tite è arrivata una bella notizia a sorpresa: “Riguardo Neymar questa sera si allenerà con il resto del gruppo e, visto che lo farà, credo che contro la Corea del Sud ci sarà. Non mi piace fornire delle anticipazioni e mi piace essere credibile, però se Neymar si allena vuol dire che sta bene e quindi poi giocherà. Ma gli altri dieci della formazione non ve li dico”.