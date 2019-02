Rakitic rivela: ecco che farò il prossimo anno

Assieme ai suoi compagni è stato protagonista di una grande vittoria, di quelle che fanno svoltare i campionati e ti portano al successo finale. Nel trionfo per 4-2 contro il Siviglia Ivan Rakitic si è fatto notare oltre che per le solite perfette geometrie anche per l’assist a Lionel Messi per il primo gol, ma quello che più conta è che nel post-partita ha parlato anche del suo futuro, intervistato dai media spagnoli. In molti danno Rakitic a passo dall’Inter, ma le parole del centrocampista sono state una vera e prorpia doccia fredda per chi spera di vederlo in Serie A.

Solo frasi di circostanza? – Indubbiamente che annunciasse il suo addio era impensabile, ma il calciatore sembra non aver avuto nessun tentennamento ed incalzato dalle domande ha risposto: “Girano tantissime voci su di me ma la verità è che ho altri tre anni di contratto e quindi tutto ciò che sento riguardo al mio futuro mi fa solamente ridere. Quando prendo il caffè la mattina queste cose mi mettono di buonumore. L’interesse dei grandi club europei mi lusinga ma nei prossimi anni mi vedo con la maglia del Barcellona addosso”.

I problemi di casa Inter – I tifosi non saranno certo contenti di quanto affermato da Rakitic, anche perché le difficoltà sembrano essere all’ordine del giorno. Ci sono varie grande da risolvere, come ad esempio l’offerta finale fatta a Mauro Icardi che suona come una sorta di ultimatum e soprattutto Milan e Roma che si stanno pericolosamente avvicinando in classifica (la partita di Firenze sotto questo punto di vista diventa molto importante).

SPORTEVAI | 24-02-2019 09:36