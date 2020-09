Ravezzani: Su Milan, Juve e Inter avevo ragione io

Campionato alle porte e sono partite già le prime “griglie” per la stagione che sta per cominciare ma a volte è utile ricordarsi dei pronostici fatti in passato per acquisire autorevolezza. Ed è quel che fa Fabio Ravezzani che su twitter ricorda cosa aveva detto più o meno di questi tempi sulle mosse di Milan, Juve e Inter rivendicando di aver indovinato quasi tutto in anticipo, in attesa di fare nuove previsioni a fine mercato.

Cosa scriveva un anno fa Ravezzani sul Milan

Ravezzani parte dal Milan e scrive: “Ripensando a cosa avevo detto e scritto un anno fa sul Milan. Mi piacevano le operazioni Krunic, Bennacer e Rebic. Non mi convincevano i 20 mln per Hernandez (sbagliavo) e i 10 per Duarte. Mi parevano ottime le scelte di Pioli e Ibra”.

Cosa scriveva un anno fa Ravezzani sulla Juve

Si passa alla Juve: “Mercato Juve un anno fa. Avevo detto che non mi convinceva Rabiot, giudizio sospeso su Ramsey (molti infortuni). De Ligt non sapevo come giudicarlo (dato il costo) e alla fine è stato sufficiente considerando il costo e i rigori causati Perplesso su Danilo. Non in grado di valutare Demiral (risultato ottimo). Molto dubbioso su Sarri”.

Cosa scriveva un anno fa Ravezzani sull’Inter

Infine l’Inter: “Mercato Inter un anno fa. Avevo detto squadra da secondo posto. Lukaku e Barella grandi acquisti. Bene Godin. Da valutare Sensi, dubbi su Sanchez. Mi piaceva Lazaro (sbagliavo). Conte mi sembrava grande operazione (ora ho qualche dubbio)”.

I tifosi rispondono a Ravezzani

Scattano le reazioni. Parte un tifoso del Milan: “Ottime le scelte di Pioli e Ibra la scorsa stagione, quest‘anno invece ci sarà da ridere da quelle parti….Pioli non mangerà il panettone (esattamente come Conte)”. Poi tocca agli juventini: “A conti fatti : Rabiot promosso con sufficienza (grazie a finale di stagione in crescendo), Ramsey rimandato, De Ligt promosso a pieni voti, Danilo così e così, Sarri un disastro. Bene, ma non benissimo… “.

Un tifoso della Juve osserva: “De Ligt ha pagato l’inserimento in una big, in un campionato di livello superiore e con una direttiva cervellotica sui falli di mano. Poi si è imposto. Direi non male per uno della sua età”.

Fan Inter divisi su Conte

Infine i tifosi nerazzurri che come sempre si spaccano su Conte: “Direttore , Conte è un allenatore ultra sopravvalutato . Gioca un calcio antico e improduttivo in Europa . Grande occasione mancata con Allegri” e infine: “Infatti c’è la fila per Allegri tutti lo vogliono, dati alla mano Conte è l’allenatore che dal 2010 ha raggiunto i migliori risultati”.

SPORTEVAI | 11-09-2020 10:52