18-01-2023 15:07

No, il ciclo non è finito. Carlo Ancelotti non ci sta dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Barcellona e alla vigilia degli ottavi di finale della Coppa del Re. “Il Barcellona è un grande avversario. Abbiamo avuto infortuni che ci hanno colpito un po’ di più e non era prevedibile. Non essere al top è abbastanza normale. Dobbiamo far passare questo mese. Pensiamo che domani sia importante anche se tutti considerano il Real Madrid come morto. Dobbiamo rimanere calmi e fiduciosi, è un periodo difficile contro avversari che stanno bene”.

“Non molleremo mai e andremo avanti. Quando? Non lo so, speriamo domani. Questa squadra gareggerà in tutte le competizioni. Fine di un ciclo dopo il Barcellona? E’ una squadra giovane anche se tutti parlano di Modric, Kroos o Benzema, ma c’erano già dei giovani e ce ne sono altri che sono arrivati quest’anno. Penso che siamo all’inizio di un ciclo. E’ un momento di passaggio fra un’era fantastica e l’altra. Ci sono giocatori che prenderanno il comando di questa squadra, i Kroos, Modric o Benzema”.