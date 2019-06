Rog-Cagliari, qualcosa si muove

Una delle situazioni che il Napoli dovrà gestire è quella di Marko Rog. Il centrocampista è andato al Siviglia in prestito ma non ha trovato molto spazio e, in enstate, potrebbe ripartire.

Sulle tracce del croato c'è il Cagliari e, come afferma Stefano Antonelli, collaboratore del procuratore di Rog, al giocatore non dispiacerebbe vestire la maglia rossoblù: "Il Cagliari può essere una collocazione assolutamente opportuna. Solo in prestito? Dipende molto da cosa accadrà con Barella. Quando parte, magari i sardi possono impegnarsi in maniera più importante".

"A Siviglia ha fatto solo panchina? Con il senno di poi si può parlare di tutto, ma i presupposti erano di avere una maglia da titolare e avere continuità. Era meglio fare la riserva a Napoli. Ora cosa succede? Bisogna trovare la collocazione in un contesto più confacente" conclude Antonelli.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 14:13