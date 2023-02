Roma, nuovo obiettivo di mercato per la porta

I giallorossi hanno tutte le intenzioni di affiancare Vicario al titolare Rui Patricio nella prossima stagione.

26-02-2023 12:38

La difesa è già migliorata in questa stagione in casa Roma. 19 le reti subite in 23 partite di campionato, meglio dei giallorossi hanno fatto solo Napoli e Juventus. Rui Patricio ha avuto dunque meno problemi e ora la dirigenza della Roma ha tutte le intenzioni di affiancare al portoghese un portiere giovane, che tanto bene sta facendo in questa Serie A.

Come riporta infatti Il Messaggero, Tiago Pinto ha messo gli occhi su Guglielmo Vicario, estremo difensore di 26 anni che sta andando forte tra i pali dell’Empoli. La dirigenza non è contenta di Mile Svilar, quindi vorrebbe Vicario per un anno da vice di Rui Patricio, per poi farlo diventare il portiere titolare a partire dal 2024.