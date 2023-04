Successo numero 20 in carriera per il britannico, che contiene la rimonta di Pinaut e conquista la maglia di leader.

29-04-2023 18:46

Con la vittoria nella Sion-Thyon (161,6 km) Adam Yates ipoteca il Giro di Romandia.

L’alfiere della UAE Emirates, accompagnato sul podio di giornata da Thibaut Pinot e Damiano Caruso (l’azzurro è terzo nella generale, alle spalle di Matteo Jorgensen), vince per la 20a volta in carriera, seconda stagionale: buon ottava piazza per Egan Bernal, al rientro dall’infortunio, in una corsa caratterizzata da vari attacchi, il più rilevante dei quali effettuato sulla salita conclusiva, dove Juan Ayuso si è visto sfilare la maglia.

Questa la top-10 odierna:

1. Yates Adam (UAE Team Emirates) in 4:40:41

2. Pinot Thibaut (Groupama-FDJ) + 0.07

3. Caruso Damiano (Bahrain Victorious) + 0.19

4. Poole Max (Team DSM) + 0.21

5. Jorgenson Matteo (Movistar Team) + 0.21

6. Uijtdebroeks Cian (BORA-hansgrohe) + 0. 23

7. Bardet Romain (Team DSM) + 0.45

8. Bernal Egan (INEOS Grenadiers) + 0.54

9. Dunbar Edward (Team Jayco-AlUla) + 0.54

10. Gloag Thomas (Jumbo-Visma) + 0.54