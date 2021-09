Ryder Cup, disfatta Europa nella prima giornata

Prima giornata da dimenticare per l’Europa alla Ryder Cup 2021 in corso di svolgimento presso Whistling Straits, nel Wisconsin. La prestigiosa sfida con cadenza biennale tra giocatori statunitensi e del Vecchio Continente, tornata a disputarsi nel 2021 dopo un’inedita assenza di tre anni causa pandemia di Coronavirus, ha infatti visto la marcata superiorità degli Usa nella prima tornata di gare, conclusasi con il punteggio di 6-2.

L’Europa ha conquistato un solo successo, nel primo degli otto fourball di giornata, quello conquistato da Jon Rahm e Sergio Garcia ai danni di Justin Thomas e Jordan Spieth.

Da quel momento, negli altri tre fourball e nei quattro foursomes, solo pareggi, quelli delle sfide Rahm/Hatton-DeChambeau/Scheffler Fleetwood/Hovland-Thomas/Cantlay o vittorie degli statunitensi, con Collin Morikawa a Bryson DeChambeau sugli scudi insieme a un Dustin Johnson in gran spolvero: Finau/English hanno avuto la meglio su McIlroy/Lowry per 4-3, mentre Johnson/Schauffele si sono imposti per 2-1 su Casey/Wiesberge.

Sabato sono in programma altri quattro foursomes e quattro fourball.

Si comincia con Rahm/García Koepka/Berger, Casey/Hatton Johnson/Morikawa, Hovland/Wiesberger Thomas/Spieth e Westwood/Fitzpatrick Schauffele/Cantlay.

Steve Stricker, coach dell’Europa, dovrà trovare le contromisure necessarie componendo le coppie nel modo migliore per provare a rimontare e mantenere la superiorità dell’Europa, che si è aggiudicata dodici delle ultime quindici edizioni della Ryder. Domenica la chiusura con le ultime dodici sfide individuali.

OMNISPORT | 25-09-2021 09:17