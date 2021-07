Sampdoria, Candreva conferma: “Prime sensazioni positive”

È un feedback positivo quello che arriva da Antonio Candreva sui primi giorni di ritiro in casa Sampdoria.

L’esterno ex Lazio e Inter ha infatti rivelato come il lavoro agli ordini di mister D’Aversa stia procedendo senza intoppi, una situazione questa che fa ben sperare per il resto del precampionato e per le prime gare stagionali.

“Le prime sensazioni sono positive” ha ammesso oggi il classe 1987 ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo saltato un anno con la pandemia e non eravamo abituati a ricominciare. In ritiro devo dire che stiamo lavorando bene”.

Procede dunque nel migliore dei modi la conoscenza tra Roberto D’Aversa e la rosa blucerchiata, un roster che nei prossimi giorni potrebbe arricchirsi di nuovi innesti dal mercato.

“L’esperienza aiuta ad affrontare anche a questi momenti. Con un nuovo allenatore si riparte sempre da zero, metodi e allenamenti sono diversi. Stiamo imparando a conoscere il mister e lui comincia ad entrare in sintonia con noi” ha detto Candreva prima di dedicare un pensiero a due ex Lazio che potrebbero riunirsi all’Inter: Simone Inzaghi e Keita Balde.

“Simone Inzaghi? Non devo consigliargli nulla, il mister ha ottenuto risultati incredibili alla Lazio e vinto trofei. Lui è pronto, gli faccio un ‘In bocca al lupo’. Keita? Il mercato è così, se dovesse tornare all’Inter potrà dimostrare sicuramente il proprio valore in un grande club come quello”.

OMNISPORT | 16-07-2021 19:56