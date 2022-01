San Siro, Sala prende ancora tempo

19-01-2022 12:45

Continua a trascinarsi la vicenda del nuovo stadio di Milan e Inter e il tema dell’abbattimento del vecchio San Siro. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha aperto alla possibilità di avviare un dibattito pubblico: “La mia opinione è che il dibattito pubblico va fatto. Anche nell’interesse di Inter e Milan, dando loro però la garanzia della durata del dibattito”.

Poi il primo cittadino specifica: “Non è mia intenzione continuare a buttare la palla in tribuna. Il dibattito va fatto, ma bisogna trovare le formule giuste. Capisco anche l’esigenza di certezza delle squadre ma dico: collaboriamo e troviamo un modo per non allungare troppo i tempi”, le parole a margine di un evento pubblico.

OMNISPORT